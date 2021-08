Alyssa Milano, incidente in auto: lo zio alla guida ha un infarto e va a sbattere contro un Suv FOTO ARCHIVIO ANSA

Incidente d’auto per l’attrice Alyssa Milano con lo zio che ha avuto un infarto mentre era alla guida e che è andato a sbattere contro un Suv. L’attrice, diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Phoebe Halliwell nella serie tv cult Streghe, è rimasta illesa nello schianto mentre il parente è stato prontamente trasportato in ospedale.

L’incidente d’auto che ha coinvolto Alyssa Milano

Alyssa Milano e lo zio erano in macchina in autostrada a Los Angeles. Stando a quanto si legge sul comunicato stampa della California Highway Patrol (CHP) pubblicato da People, la Milano era sul sedile del passeggero di un SUV Ford Edge 2020 guidato dallo zio Mitchell J. Carp, quando il 63enne si è sentito male. L’auto ha invaso la corsia opposta, colpendo un Suv, per poi fermarsi tra le corsie n. 1 e n. 2, mentre il Suv è si è allontanato.

Alyssa Milano prova a salvare la vita dello zio

L’attrice 48enne ha praticato la rianimazione cardiopolmonare a suo zio fino all’arrivo dei primi soccorritori, che lo hanno poi trasportato all’UCLA Westwood Hospital. Al momento non sono chiare le condizioni dell’uomo.