NEW YORK – Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson lanciano una raccolta fondi per sposarsi. Il motivo sta nel fatto, come fa sapere la 32enne americana assolta in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher del 2007, che i loro risparmi sono stati investiti nel recente viaggio in Italia, dove un mese fa Amanda ha partecipato a un dibattito sul ‘Processo mediatico’ al Festival della giustizia penale di Modena.

La coppia si sposerà negli Stati Uniti con un ricevimento a tema spaziale e il denaro raccolto servirà a coprire le spese, in cambio i donatori riceveranno una copia del libro di poesie d’amore e diventeranno ‘patroni stellari’, ‘galattici’ o ‘temporali’ a seconda dell’entità della loro donazioni.

“Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l’Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante” afferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi.

Nella pagina, ispirata alla galassia, la coppia chiede fino a 10.000 dollari per organizzare la “festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici”. (fonte ANSA)