Amazon ottiene licenza per flotta di droni: verso le consegne ultra rapide in 30 minuti (Foto archivio Ansa)

Amazon ha ottenuto dalla Federal Aviation Administration la licenza per gestire una flotta di droni e prevede di consegnare la merce entro 30 minuti dal momento in cui il cliente preme il tasto “acquista”.

L’approvazione della FAA segna un punto di svolta nei progetti di Jeff Bezos, CEO di Amazon, che mira a dominare lo shopping online riducendo drasticamente i tempi di consegna con i droni.

“Continueremo a sviluppare e perfezionare la nostra tecnologia per integrare completamente i droni di consegna nello spazio aereo e lavoreremo a stretto contatto con la Faa e altri enti regolatori di tutto il mondo per realizzare il nostro progetto dei 30 minuti di consegna”, ha detto il vicepresidente di Prime Air, la filiale dedicata ai droni del gruppo con sede a Seattle.

Amazon ha affermato che prevede di utilizzare la licenza per iniziare a testare le consegne ai clienti con i droni ancora in fase di sviluppo e che dovrebbero essere limitate a pacchi del peso inferiore a 2,3 kg.

La FAA dovrebbe sviluppare un nuovo sistema di traffico aereo per monitorare i voli dei droni a bassa quota, oltre a elaborare delle regole per ridurre al minimo il rischio che colpiscano altri aeromobili e disturbino l’attività lavorativa sottostante.

Amazon è la terza azienda a ottenere l’approvazione della FAA per il trasporto di pacchi su droni. L’agenzia ha dato il via libera al servizio UPS “Flight Forward” e Wing, una consociata di Alphabet, società madre di Google, che ha iniziato a testare le consegne di droni in Virginia. (Fonte: New York Post).