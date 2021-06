Amazon marijuana free: Jeff Bezos per la liberalizzazione in Usa (Ansa)

Amazon marijuana free. Amazon a favore della legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti. Il colosso di Jeff Bezos, in un post sul proprio blog, afferma che “sosterrà attivamente” la legalizzazione della marijuana a livello federale.

“Ci auguriamo che i legislatori agiscano e approvino la legge”.

Amazon marijuana libera: l’appoggio di Jeff Bezos alla liberalizzazione

Nel lanciare il proprio appoggio, Amazon annuncia anche un cambio di posizione netto. Nel programma di controlli che precedono l’assunzione dei lavoratori non ci sarà più la marijuana.

“Per molti anni abbia squalificato” potenziali lavoratori se positivi alla marijuana, ma “con le leggi statali” vigenti negli Stati Uniti “abbiamo cambiato corso. Non includeremo più la marijuana nel programma di controlli per le posizioni non regolate dal Dipartimento dei Trasporti”.

La posizione di Amazon sulle droghe leggere dovrebbe impattare positivamente su una potenziale clientela più giovane e sensibile al tema. Non vi è chi non veda una superiore (e meno “progressista”) legge di marketing.

L’immagine del colosso hi-tech resta pur sempre legata, specie appunto tra i progressisti, ai carichi di lavoro cui sono sottoposti i dipendenti e all’elusione fiscale degli enormi profitti.

I giganti tech americani, noti come ‘The Silicon six’, hanno pagato globalmente almeno 100 miliardi di dollari di tasse in meno tra il 2011 e il 2020. E’ quanto sostiene un rapporto dell’organizzazione Fair Tax Foundation, diffuso due settimane prima del G7.

La marijuana libera serve anche a dirottare il discorso, e la protesta, su temi meno contundenti rispetto a diritti del lavoro e tasse non pagate? In fondo, pur sempre di oblio si tratta (che, adeguatamente impacchettato, può essere comodamente recapitata a domicilio con pacco Amazon…).