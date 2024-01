Amore folle, risultato disastroso, vestito da donna, si spaccia per la fidanzata all’esame, finisce in prigione

Amore folle e assoluto, risultato disastroso. Vestito da donna, uomo tenta di spacciarsi per la fidanzata per farle passare l’esame, ma lo sgamano e finisce in prigione.

È successo in India, nel Punjab, uno stato al confine con il Pakistan, e un uomo, Angrez Singh di Ram Saran Colony, nel distretto di Fazilka, si finge donna per accedere agli esami di ammissione per operatori in sostituzione di una candidata che si è poi scoperto essere la sua ragazza.

L’uomo si era presentato indossando un salwar kameez, che è un tradizionale abito bisex, braccialetti e rossetto e aveva con sé due carte d’identità false.

Nonostante l’abbigliamento, il suo aspetto e alcuni suoi comportamenti hanno insospettito gli esaminatori. Gli esaminatori hanno quindi voluto le sue impronte digitali per un controllo biometrico. Dalla verifica è emerso che le sue impronte digitali non corrispondevano alla persona indicata dai documenti e così è stata allertata la polizia.

Gurmehar Singh, ufficiale della stazione di polizia di Kotkapura, ha riferito che l’uomo è disoccupato, che ha conseguito una laurea in lettere e che la sua ragazza di nome Paramjeet non aveva superato l’esame nel suo precedente tentativo e lui aveva deciso di aiutarla sostituendola nella successiva prova.

Per riuscire nella sua impresa di amore ha falsificato i documenti d’identità sovrapponendo alle fotografie della sua ragazza, fotocopie colorate delle sue immagini.

Angrez Singh è stato arrestato ai sensi della Sezione 419-B (truffa per impersonificazione) del Codice penale indiano presso la stazione di polizia di Kotkapura ma è stato rilasciato su cauzione lo stesso giorno.

Le autorità universitarie hanno sospeso la domanda d’esame di Paramjeet e hanno fatto sapere di sospettare che l’accusato possa far parte di una truffa di più ampio respiro legata agli esami di ammissione. Chiedono alle forze dell’ordine di indagare su come il giovane abbia ottenuto i documenti falsi.