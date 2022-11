Amore con quasi mezzo secolo di differenza di età. L’uomo, 27 anni, è fidanzato con una trisnonna di 74 anni.

Lui tronca le critiche sulla differenza di età nella loro coppia – insistendo sul fatto che la coppia starà insieme “per il resto della vita” anche se lui è più giovane dei nipoti di lei.

La coppia con 47 anni di differenza è determinata a dimostrare al mondo che l’amore non ha limiti d’età.

Kathi Jenkins, 74 anni, ha conosciuto Devaughn Aubrey, 27 anni, attraverso un sito di incontri per adulti chiamato Adult Friend Finder (AFF) nel 2021.

Se all’inizio la loro relazione era puramente sessuale, dopo essersi conosciuti, è presto sbocciata in una storia d’amore e i due, entrambi originari del Texas, sono ora fidanzati nonostante abbiano più di quattro decenni di differenza.

Kathi è in pensione; ha quattro figli, 13 nipoti, 36 pronipoti e un trisnipote.

In passato ha svolto vari lavori ed ha avuto alcune relazioni a lungo termine ma non si è mai sposata.

Devaughn lavora come magazziniere da Walmart e come portiere in un condominio. Non ha figli ma si era già sposato a 24 anni con una ragazza con cui aveva frequentato la scuola. La coppia ha divorziato nel 2021, poco prima che lui incontrasse Kathi.

Kathi e Devaughn hanno una relazione da più di un anno e intendono sposarsi l’anno prossimo.

Nonostante sia più giovane di 47 anni rispetto alla sua futura sposa, la famiglia di Devaughn lo sostiene per la maggior parte. All’inizio pensavano che lui mentisse sull’età di Kathi finché non ha mostrato loro delle foto.

Per quanto riguarda Kathi, ha ammesso che di solito non le piacciono uomini di colore, quindi Devaughn è stato una sorpresa per la sua famiglia.

Ora, però, ha detto che la maggior parte dei suoi figli e nipoti lo accettano, tranne una delle sue figlie che ha problemi con il fatto che lui sia vegano.

A Devaughn piacciono le donne anziane ed ha ammesso che, anche se a volte gli ricorda sua “nonna”, per lui è un vantaggio e non è mai “infastidito” dal fatto che abbia bisogno di un deambulatore.

“Il suo viso è così bello che è difficile staccare gli occhi dalla sua immagine, davvero difficile. Mi fa venire i brividi quando ci penso”.

“Ha un corpo molto sexy, dalle sue piccole dita dei piedi che si muovono alle sue cosce grosse e morbide, ai suoi fianchi larghi che le danno tanto dolore, al suo strano ombelico con cui mi piace giocare”.

Devaughn racconta il loro primo incontro.

“Una volta arrivato a casa sua, mi aspettava già a letto e mi ha indirizzato all’interno della sua casa, verso la sua stanza; sono entrato dalla porta e l’ho vista, era molto più sexy che in foto e aveva un profumo molto dolce e buono. Indossava una camicetta rossa scura e setosa, senza nient’altro addosso”.

Kathi ha spiegato che di solito è interessata a “uomini bianchi e alti” e ha ammesso di essere “molto selettiva” sugli uomini con cui esce.

“Ci siamo fidanzati un paio di settimane fa e stiamo organizzando il matrimonio”.

Devaughn, che è nato e cresciuto a Houston, ha detto di essersi sempre sentito “diverso”. Quanto a Kathi, si è descritta come una “donna normale che vive in Texas”.

Mentre la loro famiglia e i loro amici sono per lo più solidali, la coppia riceve reazioni contrariate da parte di estranei o di persone che non capiscono il loro amore ma questo non li ha abbattuti.

“Alcune persone dicono che è inappropriato ma è giusto per noi”, ha aggiunto. “Mi vanto sempre di lei al lavoro e mostro le foto”.