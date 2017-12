AMSTERDAM – La polizia olandese ha colpito con colpi d’arma da fuoco un uomo armato di coltello nell’aeroporto internazionale di Amsterdam di Schiphol. Le autorità hanno fatto evacuare la zona.

In un tweet la polizia olandese ha precisato che “la situazione è tornata sotto controllo” e che l’episodio non è trattato come “terrorismo”. Nessun altro è rimasto ferito.