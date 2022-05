Ancora paura in Texas, studente armato arrestato vicino ad una scuola: aveva un Kalashnikov e un fucile (foto ANSA)

All’indomani della strage alla Robb Elementary School di Uvalde, la polizia ha arrestato – sempre in Texas – uno studente con una pistola stile Ak-47 (il Kalashnikov) e un fucile stile Ar-15, il più usato nelle sparatorie in Usa. L’arresto è avvenuto all’esterno della scuola superiore Berkner di Richardson, 560 km a nord di Uvalde. Ad allertare la polizia è stato un testimone che aveva visto una persona con un fucile vicino alla scuola. Le armi sono state trovate nella sua auto. Il giovane è stato accusato di porto d’armi illegale in una zona scolastica ‘weapon-free’.

Arrestato uno studente armato in Texas

