Anjali Ryot, la blogger uccisa durante una sparatoria tra due cartelli della droga in Messico

A Tulum, Messico, Anjali Ryot, 25 anni, blogger di viaggi indiana è morta in una sparatoria tra due cartelli della droga rivali. Ryot, che si trovava nel paese come turista, si è ritrovata coinvolta nel conflitto a fuoco tra la banda alleata del cartello del Golfo e quella della temuta Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Come scritto sul suo account Instagram, Anjali era una blogger originaria di Himachal, in India, ma viveva a San Jose, in California.

La morte di Anjali Ryot

Sul social aveva 40.400 follower, due giorni prima di morire aveva pubblicato dei selfie mentre era a Tulum. La sparatoria è avvenuta all’interno del bar “La Malquerida”, nel comune di Tulum, dove si trovano le località turistiche di Playa del Carmen e Cancun. Nella sparatoria ha perso la vita un altro turista mentre tre sono rimasti feriti. Il conflitto sarebbe scoppiato tra i due bande che gestiscono la vendita di droga in strada nella zona, secondo quanto riportato dal Sun.

Di recente in un mercato di Tulum sono apparsi dei cartelli scritti a mano firmati da una banda di narcotrafficanti nota come Los Pelones. Il cartello diceva che la sparatoria era un avvertimento “così capirete che facciamo sul serio”.

Consigliavano alle aziende di rigare dritto o avrebbero continuato a farle chiudere. Un avvertimento per far pagare il pizzo. “Qui abbiamo il controllo”, era aggiunto sul cartello.

I cartelli della droga

La banda per lungo tempo ha estorto denaro per la protezione di bar e night club a Cancun, ma ora ha sembra aver esteso le operazioni più a sud, a Playa del Carmen e Tulum. Sta inoltre combattendo con il cartello Jalisco Nueva Generacion (CJNG) per il redditizio mercato della droga della zona. CJNG è un impero della droga da 13 miliardi di sterline il cui capo è Nemesio “El Mencho'” Oseguera Cervantes. Attualmente la spietata banda è considerata la più potente del Messico, con i rami che si estendono in tutto il continente fino in Colombia, Ecuador, Perù e Cile.