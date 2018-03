MOSCA – Niente imprese rischiose o atti eroici: la vita della ex spia russa Anna Chapman, arrestata a New York nel giugno del 2010 e poi espulsa dagli Stati Uniti, dove viveva sotto la copertura di un agente immobiliare, somiglia più a quella di una delle tante giovani amanti del bel mondo che approfittano dei social per promuoversi. E così, nella vetrina virtuale di Instagram, Anna Chapman fa sfoggio di bikini su spiagge tropicali e di costose pellicce in Russia, tra vacanze e serate mondane.

Lei che otto anni fa fece scalpore venendo addirittura accostata alla più celebre spia donna, l’olandese Mata Hari, è tornata alla ribalta delle cronache dopo l’avvelenamento di Sergei Skripal, anche lui una ex spia russa condannata per tradimento e riparata nel Regno Unito.

Kripal era stato arrestato in Russia nel 2004 con l’accusa di aver fornito ai servizi segreti britannici MI6 le identità di agenti della Federazione operativi in Europa. Era stato condannato a 13 anni di carcere per alto tradimento, ma nel 2010 era stato scambiato nel 2010 con dieci informatori russi dormienti negli Stati Uniti, tra cui Anna Chapman, e quindi trasferito alla Gran Bretagna.

Da allora Anna la rossa, come è ormai nota, in patria è considerata una vera e propria star. Alcuni mesi dopo il rientro in Russia apparve anche sulla copertina dell’edizione russa di Maxim in versione bomba sexy: indosso solo lingerie e una pistola in mano.

Da allora ha lavorato come presentatrice tv e modella, sempre registrando tutto con patinate immagini pubblicate su Instagram. Secondo quanto riporta il Sun avrebbe anche avuto un figlio, partorito in una clinica privata di Mosca nell’aprile 2016. Ma non ha mai rivelato l’identità del padre del bimbo.