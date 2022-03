Anna Sorokin, come ha ingannato con facilità l’élite di New York la falsa ereditiera russa? (foto ANSA)

Anna Sorokin, la falsa ereditiera che ha ispirato la serie Netflix “Inventing Anna”, in un podcast registrato in prigione ha affermato di “non aver mai detto una bugia senza senso” e ha rivelato di aver ingannato con facilità l’élite di New York.

Durante un’intervista con Alexandra Cooper – conduttrice del podcast Call Her Daddy – Sorokin ha inoltre affermato di essere stata inondata di proposte di matrimonio, ritiene gli assassini “normali” e detesta di essere controllata dal denaro.

La videointervista registrata all’Orange County Correctional Facility nello stato di New York – mostra Sorokin con una tuta arancione da detenuta e i suoi caratteristici occhiali Celine.

La storia di Anna Sorokin

Secondo i media americani, la falsa ereditiera russa che tra il 2013 e il 2017 ha truffato centinaia di migliaia di dollari da hotel, banche e amici, sarebbe stata estradata in Germania. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si troverebbe ancora negli USA.

La truffatrice di origine russa – la cui storia ha ispirato la serie Netflix Inventing Anna – ha truffato le banche e l’élite di New York mentre viveva a Manhattan, fingeva di essere un’ereditiera tedesca che in Europa aveva un fondo fiduciario da 67 milioni di dollari. Nell’aprile 2019, è stata giudicata colpevole di otto reati tra cui furto aggravato di secondo grado, tentato furto e furto di servizi.

L’intervista

Nel corso dell’intervista la 31enne ha avuto un atteggiamento amichevole ma è stata riluttante a giudicarsi come un’artista della truffa. Ha insistito sul fatto che nel periodo in cui viveva nella Grande Mela era soltanto se stessa e che presto potrebbe finalmente mettere la parola fine.

Nonostante si sminuisca, durante l’intervista allude alla sua capacità di inventare bugie credibili e manipolare gli altri affinché eseguano i suoi ordini. Alla giornalista ha raccontato che nel periodo in cui era nella prigione Rikers Island, c’era una guardia carceraria che caricava i suoi iPad e che era in grado di pagare le detenute affinché lavassero a mano i suoi indumenti.

Sorokin si è soffermata sulla sua infanzia, spiegando che guardando MTV ha desiderato uno stile di vita di alto livello e che da adolescente era “allergica all’autorità”. Il denaro, ha detto, le ha dato la libertà di fare ciò che voleva.

Durante l’intervista, Cooper ha cercato più volte di far dire a Sorokin se pensasse di essere colpevole o si ritenesse un’artista della truffa. “Assolutamente no. Non ho mai avuto l’intenzione di fare del male a una persona che conoscevo”.

Sorokin ha inoltre affermato di non aver mai avuto intenzione di eludere la polizia ed è rimasta sorpresa dalla forza con cui gli agenti l’hanno seguita. “Il mio obiettivo non è mai stato quello di scappare. In prigione alcune persone mi dicono che non sono così brava come criminale”.

Alla domanda su cos’altro ha mentito, oltre al suo nome e al fatto di essere una falsa ereditiera, Sorokin ha risposto che non ha mai detto una bugia “senza senso”, a meno che non si rivolgesse a una banca.

Quanto ha guadagnato per la serie su Netflix

Netflix ha pagato $ 200.000 a Sorokin che ha utilizzato parte del denaro per risarcire le sue vittime. Alla domanda sul tempo trascorso in prigione, Sorokin ha detto che le è stato permesso di fare tutto ciò che voleva entro i confini del carcere. Ha aggiunto che riceve più posta di quanto ne avesse mai ricevuta prima di essere condannata.

“Ho sicuramente più proposte di matrimonio di quante ne avessi mai avute prima dell’inizio della mia carriera criminale”, ha scherzato con Cooper. Racconta che in prigione è diventata popolare e ha parlato con altre detenute, comprese le assassine. “Sono normali, sono proprio come te e me”, ha detto riferendosi a chi ha commesso un omicidio. “A volte le cose accadono nel giro di un attimo e la tua vita non è più la stessa. Al contrario di me, che accumulavo e ci sono voluti anni per realizzarlo questa è la differenza”.