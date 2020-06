Anna Wintour: ”Su Vogue non abbiamo fatto nulla per promuovere creativi neri”

Blitz dice

Alzano, Nembro. Cosa cercano davvero magistrati e stampa? Cercano chi voleva bergamaschi morti? Nessuno, proprio nessuno è l’ovvia risposta. Allora perché la ricerca? Perché abbiamo cercato e processato chi non ci ha avvisato prima dei terremoti e chi non ha bloccato alluvioni in corso. Quindi: chi non ha fermato coronavirus?