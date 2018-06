ROMA – “Anthony metteva tutto se stesso in tutto quello che faceva. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il suo essere brillante e senza paura ha ispirato tantissime persone e la sua generosità non conosceva confini. Era il mio amore, la mia roccia, l’uomo che mi proteggeva. Sono devastata. I miei pensieri sono con la sua famiglia. Vi chiedo di rispettare la loro privacy, e la mia”.

Con queste parole, via Twitter, Asia Argento ha voluto ricordare il suo compagno Anthony Bourdain, lo chef internazionale trovato morto a 61 anni in una stanza d’albergo a Strasburgo in circostanze ancora da chiarire: alcune fonti parlano di suicidio.

Ufficialmente erano ancora legati, nonostante l’attrice italiana fosse stata fotografata pochi giorni fa con Hugo Clement, un giornalista francese di 28 anni.

Un mese fa, in un’intervista al magazine People, lo chef aveva parlato della loro relazione, a distanza, promettendosi di passare con Asia “il maggior tempo possibile”.