FIRENZE – Lo chef Anthony Bourdain che in compagnia di Asia Argento e Piero Pelù mangia alla trattoria Sabatino di San Frediano. Questa l'ultima volta in cui lo chef e giornalista americano, che si è tolto la vita l'8 giugno, è stato visto passeggiare in Itala.

Bourdain aveva 61 anni e qualche giorno fa era arrivata la notizia della rottura con Asia, avvistata in compagnia di un giornalista. Intanto però, come riporta la Nazione, solo qualche giorno fa i due si trovavano proprio a Firenze, dove hanno pranzato anche insieme al cantate Piero Pelù nella storica trattoria di via Pisana, come testimonia anche la foto della Argento pubblicata su Instagram, con tanto di brindisi al vin santo. Lo chef e giornalista era in Italia per le riprese del suo programma televisivo “Anthony Bourdain: parts unknow”.