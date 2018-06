NEW YORK – “Anthony Bourdain era innamorato pazzo di Asia Argento. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. I suoi amici erano preoccupati”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A dirlo alla rivista People è una fonte vicina alla coppia.

“Gli amici di Anthony Bourdain hanno raccontato che in passato si erano sentiti “preoccupati” per l’amore folle che lo chef provava per Asia Argento. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei, e questo era una piccola bandiera rossa per alcuni dei suoi amici – ha detto la fonte a People – Era innamorato pazzo di lei, era come un adolescente che si struggeva per amore”.

La fonte ha anche rivelato che gli amici sapevano che lo chef newyorchese era oberato di lavoro e alle prese con il divorzio, ma nessuno immaginava che stesse pensando al suicidio. “Non credo che Eric Ripert (l’amico chef che lo ha trovato morto nella stanza di hotel in Francia, ndr) conoscesse la profondità del suo dolore. La sua morte è stata una choc e anche i suoi amici più stretti stanno ancora aspettando che venga scoperto il mistero: sapevamo che aveva i nervi a pezzi, che il suo matrimonio era finito ed era sovraccarico di lavoro. Ma nessuno aveva la minima idea di quello che sarebbe successo”.

Karen Reynolds, direttrice di CNN PR che collaborava al programma di Bourdain Parts Unknown, ha raccontato che lo chef sembrava “frastornato” ed insolitamente felice nei giorni prima del suicidio, come quando venne girato l’episodio del programma a Hong Kong, con Asia Argento e il direttore della fotografia Christopher Doyle: “Era così felice. Non ho parlato con lui questa settimana, ma tutto quello che so è che durante la scorsa settimana era felice. Mi aveva mandato una mail per dirmi che era la cosa migliore che avesse fatto”.

Ma poi c’è stato il tracollo. Negli stessi giorni precedenti al suicidio Asia Argento era stata fotografata con il giornalista Hugo Clement a Roma. I due erano abbracciati, si tenevano la mano e sorridevano per le vie della Capitale. In una lettera aperta pubblicata dai media americani, l’attrice Rose McGowan, amica di Asia Argento, è intervenuta per spegnere le illazioni che volevano il suicidio di Bourdain collegato alle foto: “Anthony e Asia avevano una relazione aperta, si amavano senza i confini delle relazioni tradizionali e avevano stabilito i parametri della loro relazione fin dall’inizio”.

Bourdain aveva iniziato una relazione con Asia Argento un anno dopo essersi separato dalla moglie, Ottavia Busia, dalla quale aveva avuto una figlia di 11 anni. In passato lo chef aveva parlato della sua lotta contro la depressione e anche di aver pensato al suicidio.