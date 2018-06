NEW YORK – Anthony Bourdain, il noto chef e giornalista, si è tolto la vita con la cinta del suo accappatoio nel bagno della stanza di albergo in Alsazia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa la conferma giunta il 9 giugno dalla Procura di Colmar, dove lo chef si trovava per girare un nuovo episodio della sua serie ‘Parts Unknown’, in onda sulla Cnn.

“Non ci sono elementi che indichino che qualcuno sia entrato nella stanza”, ha affermato il procuratore, spiegando che sul corpo non sono stato trovati segni di violenza e ribadendo così come si sia trattato di un suicidio. Saranno ora gli esami tossicologici a svelare se Bourdain assumesse farmaci o abbia fatto uso di altre sostanze.