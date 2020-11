Aperta indagine sulla morte di Maradona: ipotesi negligenza soccorsi. La famiglia: “Ambulanza arrivata tardi”.

La magistratura argentina ha aperto un’indagine per determinare se ci sia stata negligenza nella morte di Diego Armando Maradona, ovvero accertare se l’ex calciatore abbia ricevuto cure e soccorsi necessari. “Ci sono già irregolarità”, ha detto all’AFP un membro della famiglia del campione argentino.

A poche ore dalla sua morte, l’avvocato e amico di Maradona, Matias Morla, aveva denunciato il fatto “che l’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare alla casa” dove si trovava il paziente. Ma né lui né alcun membro della sua famiglia ha ancora presentato una denuncia, ha detto una fonte giudiziaria all’AFP.

“L’indagine è stata aperta perché si tratta di una persona deceduta nella sua casa e nessuno ha firmato il suo certificato di morte. Ciò non significa che ci siano sospetti di irregolarità”, ha detto la stessa fonte, richiedendo l’anonimato.

Perquisiti i tre dipendenti della ditta funebre che si sono fatti i selfie con la bara

La Procura insieme alla polizia hanno effettuato tre perquisizioni contro le tre persone che si sono fatte il selfie accanto alla bara ancora aperta con il corpo di Maradona. I tre, subito licenziati appena le foto sono circolate scatenando l’ira degli argentini, erano dipendenti della Funeral Home Sepelios Pinier e si erano presi cura del cadavere dell’ex calciatore.

Saranno chiamati a testimoniare dalla Procura ma non sono stati arrestati perché quanto viene loro contestato non è un crimine che giustifica un provvedimento restrittivo. La Procura li citerà per presunta profanazione di un cadavere ed è possibile che vengano anche accusati di violazione di “diritti molto personali”.

Si sta indagando sulla pubblicazione delle fotografie dei dipendenti con il corpo di Maradona. Le foto originali mostrano il corpo senza vita di Maradona. Durante le perquisizioni personali la Polizia ha sequestrato tre telefoni cellulari, un laptop, una chiavetta usb e diverse magliette che corrispondevano agli abiti che indossavano gli indagati al momento dello scatto delle foto. (fonte AGI)