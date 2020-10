Una app made in Russia che spoglia le foto di qualsiasi donna. Basta caricare l’immagine desiderata e poi il sistema spoglia completamente la donna.

Nude a loro insaputa grazie a una app russa che spoglia le donne in qualsiasi foto. Viene utilizzata su Telegram: si prende una foto della ragazza che si vuole vedere senza vestiti, la si carica sulla app e il software restituisce una foto in cui le parti coperte diventano nude.

Si tratta chiaramente di foto ritoccate, ma La Stampa racconta oggi che le immagini sono molto simili a come sono davvero, tanto che chiunque vedendo la foto la prenderebbe per vera. Su Telegram ci sono chat di gruppo in cui si condividono gli scatti e si votano le fotografie più belle e persino un concorso.

La nuova frontiera del revenge porn

Questa app che spoglia le donne è naturalmente più pericolosa che divertente. Anche le foto di molte influencer italiane sono state caricate e restituite senza vestiti. Una persona può così entrare in possesso delle foto di una donna completamente nuda, da utilizzare come forma di ricatto.

Le immagini infatti finiscono in un archivio aggiornato giorno per giorno che da luglio 2019 è arrivato a contare 100mila ragazze di tutto il mondo, tra cui anche italiane. Ma a finire più nel mirino sono le star del mondo dello spettacolo, che attualmente occupano il 16% del database. Il caso ora è sul tavolo di Fbi e polizia olandese, allertate da due giovani originari di Crema che hanno fatto notare come questo sistema per denudare le donne in foto possa essere davvero pericoloso. (Fonte La Stampa).