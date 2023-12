Arabia Saudita, 1200 siti per progetti energia rinnovabile

L’Arabia Saudita è pronta con 1200 siti in tutto il paese per avviare progetti rinnovabili, ha affermato il ministro dell’Energia del Regno. Il principe Abdulaziz bin Salman ha rivelato i piani parlando al secondo Forum del governo digitale a Riyadh. Il ministro dell’Energia ha dichiarato: “Abbiamo 1.200 siti in varie regioni del Regno per avviare progetti di energia solare ed eolica”. Ha delineato una visione audace per il futuro del settore energetico della regione, evidenziando la sostanziale riduzione dei costi in tutti gli aspetti delle operazioni.

Energia, forte riduzione dei costi in Arabia Saudita

Il principe Abdulaziz ha dichiarato: “Stiamo affrontando una significativa riduzione dei costi nei processi di produzione, estrazione, distribuzione e trasporto di tutte le forme di energia, con l’obiettivo di minimizzare le spese”. Ha anche colto l’occasione per mostrare l’impegno dell’Arabia Saudita nel fornire costi dell’elettricità competitivi e strettamente allineati alle spese di produzione.

“Il Regno offre prezzi competitivi dell’elettricità vicini al prezzo di costo”, ha affermato, sottolineando l’impegno della nazione per l’efficienza economica nel settore energetico. Il ministro ha espresso l’impegno a promuovere i talenti all’interno del Ministero dell’Energia, sottolineando l’importanza di creare un ambiente di lavoro favorevole per i giovani uomini e donne. “Vogliamo aumentare l’attrattiva del Ministero dell’Energia e fornire un ambiente di lavoro adeguato per giovani uomini e donne”, ha affermato.

Arabia Saudita, il secondo forum del governo digitale

Il forum di due giorni a Riyadh si è svolto con lo slogan “Verso un orizzonte digitale promettente”. Presentava argomenti specializzati e sessioni di dialogo approfondite, con l’obiettivo di sfruttare il successo della sua prima edizione.

L’Autorità governativa digitale ha ribadito che il forum è destinato a diventare l’evento più significativo a livello regionale e globale nel prossimo futuro. Gli annunci fatti dal ministro sottolineano l’impegno dell’Arabia Saudita nell’adozione di pratiche energetiche sostenibili ed economicamente fattibili. Mentre il Regno continua a fare passi avanti verso un promettente orizzonte digitale, il settore energetico è pronto per una crescita trasformativa, con particolare attenzione all’innovazione, all’efficienza e alla sostenibilità ambientale.