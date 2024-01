Nel tentativo di attrarre talenti da tutto il mondo e diversificare la propria economia lontano dal petrolio, l’Arabia Saudita ha aggiunto cinque nuove categorie al suo programma di residenza premium.

Il programma, lanciato nel 2019, mira a consentire agli stranieri di vivere nel Regno e ricevere vantaggi come l’esenzione dal pagamento delle tasse di espatrio e delle persone a carico, viaggi internazionali senza visto e il diritto di possedere beni immobili e gestire un’impresa senza richiedere un permesso. sponsor.

L’iniziativa mira a rilanciare ulteriormente la trasformazione economica in corso nel Paese creando opportunità di lavoro e favorendo il trasferimento di conoscenze, ha riferito l’agenzia di stampa saudita.

I prodotti di residenza, ciascuno con i propri requisiti di qualificazione specifici, sono dedicati a categorie con talento speciale, investitore, imprenditore e proprietario immobiliare. Una tassa di iscrizione una tantum per ciascuna categoria è stata fissata a SR4.000 (1066 dollari).

Il CEO del Premium Residency Center, Mohammad Al-Sultan, ha spiegato ai media locali:“Con l’introduzione di questi cinque nuovi prodotti residenziali premium, stiamo aprendo le porte a un mondo di opportunità per professionisti e investitori. Il nostro obiettivo è quello di contribuire all’impegno dell’Arabia Saudita come destinazione privilegiata per talenti e investimenti, contribuendo in modo significativo alla nostra visione di un’economia diversificata e basata sulla conoscenza”.

I titolari di questo permesso potranno ora ottenere lo status di residenza premium per i loro familiari, gestire attività commerciali, effettuare trasferimenti di denaro gratuitamente e ospitare e invitare parenti.

“Sebbene ogni categoria di residenza premium abbia il suo periodo di validità specifico, tutti i titolari sono tenuti a rispettare i termini e le condizioni stipulati”, ha affermato il funzionario.

Nella maggior parte dei casi, si applicheranno i requisiti generali per la domanda, inclusa la necessità di possedere un passaporto valido, avere un certificato medico recente e possedere la residenza legale in Arabia Saudita (per coloro che presentano domanda all’interno del paese).

“Abbiamo anche esteso il limite di età per le persone a carico a 25 anni”, ha detto Al-Sultan all’emittente locale “Al-Ekhbariya”.

L’opzione per gli investitori offrirà la residenza permanente diretta a coloro che investiranno 7 milioni di SR e creeranno almeno 10 posti di lavoro durante i primi due anni. A coloro che ne fanno richiesta verrà rilasciata una licenza di investimento e dovranno anche fornire un registro delle imprese e un atto costitutivo.

Per ottenere l’opzione di residenza speciale per talenti quinquennale, i candidati devono essere professionisti specializzati in sanità e scienza e guadagnare almeno SR35.000 mensili, o ricercatori con uno stipendio mensile minimo di SR14.000. I dirigenti in cerca di uno status di talento speciale dovranno avere un contratto di lavoro di livello esecutivo, con una retribuzione mensile superiore a SR80.000.