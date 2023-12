La municipalità di Medina, in Arabia Saudita, ha annunciato di aver completato la realizzazione di piste ciclabili lungo le strade principali e all’interno dei quartieri residenziali per una lunghezza di 70 chilometri.

Arabia Saudita, a Medina il programma “Umanizzazione della città”

I percorsi, realizzati nel corso dell’anno, rientrano negli obiettivi del Comune volti a migliorare la qualità della vita e ad allestire spazi pubblici per incentivare la pratica di vari sport nell’ambito del programma “Umanizzazione della Città” e del sistema di sviluppo urbano che la città è testimone.

I nuovi percorsi contribuiscono a potenziare le competenze di principianti e professionisti e a sviluppare una consapevolezza sanitaria e sportiva tra i residenti, oltre a consentire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto leggero, offrendo un’alternativa sicura all’interno del sistema di trasporto pubblico.

Ci sono più di 165 stazioni di biciclette e scooter a Medina attraverso il servizio Careem Bike, che coprono la maggior parte dei quartieri e dei luoghi vitali e forniscono soluzioni innovative come mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente che facilita il processo per residenti e visitatori.

Arabia Saudita, a Medina la ciclabile lunga 70 chilometri

Le piste ciclabili sono state progettate secondo standard di sicurezza e protezione per servire tutte le fasce d’età e tutte le fasce d’età, siano essi professionisti, appassionati o persone con bisogni speciali, e i percorsi sono separati dal traffico.

Il comune mira a raggiungere un’accessibilità completa estendendo la rete sicura di piste ciclabili su uno spazio di 220 chilometri lineari entro la fine del 2025 per includere 33 siti vitali a Medina.

Ciò rientra nel quadro del sostegno agli obiettivi di arricchimento dell’esperienza dei visitatori, consentendo loro di esplorare nuove destinazioni e vivere esperienze uniche alla luce della disponibilità di stazioni di noleggio “Careem Bike” in siti e attrazioni storiche.

Il servizio sarà disponibile anche nell’area centrale attorno alla Moschea del Profeta e nei quartieri residenziali per fornire piste ciclabili sicure per ottenere trasporti sostenibili, ridurre l’impatto ambientale e incoraggiare l’uso delle biciclette come uno dei mezzi di trasporto di base all’interno della città.