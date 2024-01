Arabia Saudita condanna la migrazione forzata dei palestinesi da Gaza

L’Arabia Saudita ha condannato le proposte avanzate dai ministri estremisti di estrema destra del governo israeliano secondo cui i palestinesi dovrebbero essere costretti a emigrare da Gaza.

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha chiesto “una soluzione per incoraggiare l’emigrazione dei residenti di Gaza” e il ripristino degli insediamenti israeliani nell’enclave palestinese, un giorno dopo che il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, aveva fatto commenti simili.

La posizione degli Stati arabi

L’Arabia Saudita “condanna e respinge categoricamente i commenti dei due ministri”, ha detto il ministero degli Esteri di Riad. Il Regno ha invitato la Comunità internazionale ad agire di fronte alla “perseveranza nel violare il diritto internazionale” da parte del governo israeliano.

Anche il Qatar ha avanzato una critica analoga: “La politica di punizione collettiva e di sfollamento forzato praticata dalle autorità israeliana contro gli abitanti di Gaza non cambierà il fatto che Gaza è terra palestinese e rimarrà palestinese”, ha affermato Doha.

Il Kuwait ha messo in guardia contro “i piani israeliani di sfollare i residenti di Gaza in particolare, e il popolo palestinese in generale”. Anche gli Emirati Arabi Uniti, che hanno normalizzato i legami con Israele nel 2020, “hanno condannato con la massima fermezza le dichiarazioni estremiste” dei due ministri. Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso il loro “rifiuto categorico di tali dichiarazioni offensive e di tutte le pratiche… che minacciano un’ulteriore escalation e instabilità nella regione”.