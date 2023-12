L’Arabia Saudita ha fornito finora più di 18,57 miliardi di dollari in aiuti ai rifugiati nel Regno. Lo ha rivelato il supervisore generale dell’agenzia umanitaria saudita KSrelief, Abdullah Al-Rabeeah.

Intervenendo al Global Refugee Forum 2023, iniziato mercoledì 13 dicembre a Ginevra, il funzionario ha detto ai delegati che il Regno ospita 1,07 milioni di rifugiati, che rappresentano il 5,5% della popolazione nazionale. Fornisce loro assistenza sanitaria gratuita, opportunità educative e aiuto per integrarsi. con le loro nuove comunità, ha riferito l’agenzia di stampa saudita

L’Arabia Saudita ha anche fornito 1,15 miliardi di dollari in aiuti ai rifugiati in altri paesi ospitanti in tutto il mondo, ha aggiunto Al-Rabeeah.

Ha anche rivelato che il Regno prevede di lanciare diversi nuovi progetti per un valore totale di 170 milioni di dollari, tra cui la fornitura di 40 milioni di dollari in aiuti ai rifugiati palestinesi a Gaza e 10 milioni di dollari per il Fondo islamico globale per i rifugiati.

Al-Rabeeah ha sottolineato l’attenzione del Regno sulle questioni umanitarie sia a livello politico che umanitario. Ha inoltre sottolineato l’importanza che le nazioni lavorino insieme per affrontare le questioni relative ai rifugiati e contribuire ad alleviare le loro sofferenze. Ha sostenuto la formazione di partenariati e iniziative di qualità, nonché l’assistenza ai paesi ospitanti, per contribuire a creare ambienti migliori per i rifugiati che rispettino la dignità umana e la stabilità.

Nel frattempo, KSrelief ha firmato un accordo con un’organizzazione della società civile per gestire il Centro di emergenza per il controllo delle malattie epidemiche nel governatorato di Hajjah in Yemen. La struttura fornirà servizi diagnostici, terapeutici e di isolamento per i pazienti, nonché medicinali e altre forniture mediche e preventive, nonché servizi endovenosi e di laboratorio.

Mira inoltre a potenziare gli sforzi per combattere le malattie epidemiche tra gli sfollati e le comunità ospitanti, fornire dati statistici per il database del sistema di monitoraggio epidemiologico, migliorare la consapevolezza e l’educazione sanitaria e aiutare a distribuire zanzariere e smaltire i rifiuti sanitari, a beneficio di oltre 63.000 persone.