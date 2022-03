Arabia Saudita, in un giorno giustiziate 81 persone: il numero più alto di sempre (foto ANSA)

In Arabia Saudita in un solo giorno sono state giustiziate ottantuno persone. E’ la più grande esecuzione di massa nella storia del regno. I media sauditi hanno riferito che tra gli 81 uomini decapitati – condannati a morte per terrorismo e crimini capitali, compreso “l’omicidio di uomini, donne e bambini innocenti”- c’erano degli appartenenti ad Al-Qaeda, l’Isis e ribelli Houthi dello Yemen.

Mai così tanti giustiziati in un solo giorno in Arabia Saudita

Le esecuzioni hanno superato persino il bilancio di un’esecuzione di massa del gennaio 1980, quando 63 militanti erano stati condannati per aver sequestrato nel 1979 la Grande Moschea della Mecca. Il peggior attacco di sempre contro il regno e il luogo più sacro dell’Islam.

L’agenzia di stampa statale saudita in una dichiarazione ha affermato: “Il regno continuerà ad assumere una posizione rigorosa e ferma contro il terrorismo e le ideologie estremiste che minacciano la stabilità del mondo intero”.

Sebbene le famiglie e i centri per i diritti umani abbiano denunciato delle confessioni estorte sotto tortura, le autorità saudite negano e affermano che i processi sono stati regolari e supervisionati da 13 giudici in tre gradi di giudizio per ogni individuo.

In tutto il 2021 erano state 69 le esecuzioni

Secondo l’agenzia, agli accusati è stato concesso il diritto a un avvocato e durante il processo giudiziario sono stati garantiti i loro pieni diritti ai sensi della legge saudita. Durante la pandemia, il numero di casi di pena di morte eseguiti era diminuito ma nel regno guidato da re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman, sono continuate le decapitazioni dei detenuti. In tutto il 2021 sono state giustiziate 69 persone.