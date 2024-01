Arabia Saudita: KSrelief invia la sesta nave di aiuti umanitari a Gaza

Il Centro di aiuto e soccorso umanitario King Salman (KsRelief), dell’Arabia Saudita, ha inviato dal porto di Jeddah la sesta nave saudita di soccorso con aiuti ai palestinesi nella Striscia di Gaza. La nave è partita ieri sera ed è attesa domani nel porto di Port Said in Egitto.

La nave contiene aiuti umanitari per un peso di 682 tonnellate, compresi generi alimentari e materiali per l’alloggio, oltre a 2.000.000 di pacchi di acqua potabile da trasportare alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Questa assistenza è in linea con il ruolo chiave del Regno nel sostenere il popolo palestinese in tempi di crisi.

Il King Salman Relief Center (KSRelief) ha sostenuto la prima fase del piano dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) per la risposta umanitaria di emergenza nella Striscia di Gaza. Lo ha fatto con un importo di 15 milioni di dollari.

Il piano sarà attuato immediatamente attraverso la partnership tra il Centro e l’Agenzia. Questo “alla luce delle critiche condizioni umanitarie, delle sfide e dell’assedio nella Striscia di Gaza. Secondo programmi specifici che ne garantiscano la fornitura alle persone colpite, e con urgenza, secondo ai meccanismi del Centro”.