Arabia Saudita: la delegazione alla conferenza sulla sicurezza di Monaco

Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, è arrivato in Germania per guidare la delegazione del Regno Saudita alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Si prevede che il principe Faisal discuterà delle questioni internazionali più importanti e delle modalità per rafforzare l’azione multilaterale per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale, ha affermato il Ministero degli Esteri del Regno. La delegazione saudita terrà inoltre incontri bilaterali con i capi delegazione di diversi paesi e con le figure più importanti presenti alla conferenza.