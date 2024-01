L’appaltatore italiano WeBuild si è aggiudicato un contratto del valore stimato di 20 miliardi di SR (5 miliardi di dollari) per costruire dighe per creare un lago artificiale al centro del progetto Trojena di Neom in Arabia Saudita. In quella zona si trova la stazione sciistica di montagna nel nord-ovest del Regno ospiterà i Giochi invernali asiatici nel 2029.

Secondo una dichiarazione rilasciata da MEED, la diga principale del progetto sarà alta 145 metri, lunga 475 metri in cresta, e sarà costruita utilizzando 2,7 milioni di metri cubi di calcestruzzo compattato a rulli. Verranno inoltre costruite altre due dighe più piccole, collegate al vicino Lake Village tramite un tunnel sottomarino. I lavori comprenderanno le fondazioni del Bow Building, che ospiterà un albergo.

Il contratto WeBuild è il secondo di questo tipo per il progetto Trojena dopo che alla società saudita Al-Ayuni Investment and Contracting Company e alla Limak Holding di Turkiye è stato assegnato un contratto per lo sviluppo delle infrastrutture da 4,5 miliardi di SR. Si tratta del secondo importante contratto assegnato per lo sviluppo di Trojena. Il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva annunciato il lancio del resort Trojena nel marzo 2022.