Argentina, non possono entrare in ospedale per le norme anti Covid: affittano una gru per vedere l’amica (fermo immagine dai social)

La loro amica è ricoverata in ospedale per colpa di un cancro. Non può ricevere visite perché naturalmente ha le barriere immunitarie molto basse a causa della sua malattia.

Ora più che mai in un periodo pericoloso come questo della pandemia da coronavirus. Ma i suoi amici volevano comunque visitarla così hanno trovato uno stratagemma innovativo.

Hanno messo un po’ di soldi a testa e hanno preso a noleggio una gru. Grazie alla gru, hanno potuto arrivare all’altezza della finestra della loro amica e l’hanno riempita di affetto e di sorrisi.

Questa bella testimonianza ci è stata regalata dal video pubblicato su Twitter da Ibon Pérez.