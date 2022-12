Mobilitazione di massa in Argentina per la vittoria della Nazionale ai Mondiali del Qatar. Una mobilitazione talmente grande che ha creato non pochi problemi alla squadra guidata da Lionel Messi. Secondo una stima sono state quattro milioni le persone che si sono riversate nelle strade lungo i 45 chilometri del percorso previsto inizialmente per i festeggiamenti. E c’è scappato un morto (un uomo di 24 anni) ed anche alcuni feriti. Un tifoso si è gettato sul pullman scoperto che stava passando sotto un ponte dell’autostrada. Una donna è invece salita sul pullman ed è stata poi fatta scendere dal pullman. Nella discesa prò, la donna è caduta ed è stata soccorsa da alcuni giocatori. Meno fortunato invece un altro uomo. Si è lanciato dopo la donna ed è finito contro la fiancata dell’autobus cadendo poi sull’asfalto.

Un tifoso di 24 anni è morto

Il caso più grave è stato però quello di un ragazzo di 24 anni. Il giovane è caduto da un cavalcavia. Si è lanciato nella speranza di cadere sul bus della squadra che stava passando senza riuscirci. La sua caduta è avvenuta lunedì 19 dicembre: ferito, è poi deceduto in ospedale. Il portavoce del ministero della Salute di Buenos Aires ha confermato all’agenzia Télam che il decesso è avvenuto martedì mattina. Il giovane, spiega il ministro, “che era stato ricoverato all’ospedale Fernández nelle prime ore del 19 dicembre, dopo una caduta dall’alto, nel contesto dei grandi festeggiamenti che hanno avuto luogo nella città di Buenos Aires”.