Armi Usa in Ucraina, cosa dice la legge che si ispira a quella contro Hitler del 1941

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l’invio di armi in Ucraina ispirandosi a una norma che fu approvata nel 1941 dal presidente Franklin Delano Roosvelt per fornire nel modo più celere possibile equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler (il Lend-Lease Act).

L’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, questo il nome della legge, approvata qualche giorno da dal Congresso è stata firmata simbolicamente il 9 maggio nel giorno in cui la Russia stava festeggiando la vittoria sul nazismo. La norma permetterà di agevolare la consegna di armi e materiali bellici a Kiev tagliando una serie di passaggi burocratici.

Cosa dice la legge

Le legge permette di dare del materiale bellico senza ricevere, almeno nell’immediato, il pagamento.

La legge del 1941 infatti consentiva al Presidente degli Stati Uniti di “…vendere, trasferire il possesso, scambiare, affittare, prestare, o disporre in altra maniera, a ognuno dei governi [la cui difesa è ritenuta vitale per la difesa degli Stati Uniti stessi dal Presidente] qualsiasi articolo da difesa”.

Il G7: “Putin non deve vincere la guerra”

“Restiamo uniti nella nostra decisione che il presidente Putin non deve vincere questa guerra contro l’Ucraina. Lo dobbiamo alla memoria di quelli che hanno combattuto per la libertà nella Seconda guerra mondiale, continuare a combattere per essa oggi, per il popolo dell’Ucraina, dell’Europa e della comunità globale”: è la conclusione della dichiarazione finale della video call tra i leader del G7, che si sono impegnati ad aumentare i costi per Putin con nuove sanzioni o inasprendo quelle già esistenti. Le azioni di Putin in Ucraina rappresentano “un’onta” per la Russia e per il suo popolo.

Zelensky ha poi ribadito ‘la ferma determinazione’ dell’Ucraina a proteggere la propria sovranità e integrità territoriale. ‘L’obiettivo finale dell’Ucraina – ha detto – è garantire il pieno ritiro delle forze russe dall’intero territorio dell’Ucraina e garantire la sua capacità di proteggersi in futuro’.