Lars Fruergaard Jorgensen, l’amministratore delegato della danese Novo Nordisk, è la persona dell’anno secondo il Financial Times. Novo Nordisk è la società dietro le rivoluzionarie cure per l’obesità, il Wegovy e Ozempic: prima di questi medicinali l’unico trattamento efficace era l’operazione chirurgica, ora invece basta una singola iniezione.

Lars F. Jorgensen chi è?

“Una cura sicura e accessibile per l’obesità può avere un forte impatto sulla salute”, afferma il Financial Times ricordando come i farmaci Wegovy e Ozempic sembrano essere in grado di aiutare a prevenire gli attacchi di cuore e in alcuni casi possono essere usati per l’Alzheimer riducendo l’infiammazione nel cervello.

Cresciuto in un allevamento di maiali, Lars Fruergaard Jorgensen è un amministratore delegato sui generis. In ufficio va guidando una vettura elettrica, non vola su aerei privati e non direbbe mai che i suoi prodotti sono una panacea per i mali della società.

Persona dell’anno per il Financial Times

Come invece farebbero i manager della Silicon Valley. “Avverto un grande senso di responsabilità per avere successo insieme alla società perché ritengo che come industria e azienda abbiamo un ruolo da giocare nel risolvere alcuni dei grandi problemi sociali”, afferma Jorgensen con il Financial Times.

Nonostante i successi ottenuti con i suoi medicinali, il ceo di Novo Nordisk si trova a dover convincere molti governi sulla necessità di pagare ora per i medicinali per risparmiare nel lungo termine. E questo richiede un cambio di mentalità per considerare l’obesità come una malattia che può essere curata e non un fallimento personale.