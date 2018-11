ISLAMABAD, PAKISTAN – Asia Bibi, la donna pakistana cristiana che era stata condannata a morte per blasfemia ed è stata poi assolta dalla Corte suprema, è stata scarcerata. Lo ha fatto sapere un avvocato. Due dirigenti pakistani, in forma anonima, hanno affermato che Asia Bibi è stata trasferita da Islamabad a una località segreta per tutelarne la sicurezza. “E’ stata rilasciata, mi è stato detto che era su un aereo ma nessuno sa dove atterrerà”, ha scritto il suo avvocato Saif Ul-Mulook in un messaggio. L’ordine di rilascio è arrivato mercoledì nella prigione di Multan, nel centro del Pakistan, dove era detenuta, ha confermato un dirigente carcerario.

“Asia Bibi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un luogo sicuro! Ringrazio le autorità pakistane. La aspetto appena possibile, insieme a suo marito e alla sua famiglia, al Parlamento europeo”. Lo ha twittato il presidente dell’europarlamento Antonio Tajani. Poco prima in un altro tweet aveva detto: “Asia Bibi è libera! La verità, alla fine, vince sempre!”. Ieri Tajani aveva esortato le autorità di Islamabad a fornirle i “necessari documenti di viaggio” per poter raggiungere Bruxelles.

Secondo quanto riferito alla Bbc dal suo avvocato, subito dopo essere uscita dal carcere di Multan, Asia Bibi è stata portata fuori dal Pakistan con i suoi parenti più stretti, ma al momento non si sa dove è diretta. Nei giorni scorsi, dopo la notizia della sua assoluzione, in tutto il Pakistan si erano registrati disordini e proteste da parte dei gruppi islamisti.