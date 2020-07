Asintomatica contagia oltre 70 persone dopo un viaggio di un minuto in ascensore (foto ANSA)

Una asintomatica, con un solo viaggio in ascensore, è riuscita a creare una catena di contagi che ha infettato settanta persone.

Una donna positiva al coronavirus ha infettato oltre settanta persone con un solo viaggio in ascensore durato circa 60 secondi.

I fatti sono avvenuti in Cina. Un episodio che è diventato oggetto di studi del CDC, il Centro Statunitense per il Controllo delle Malattie, che riporta la notizia.

Il CDC ha voluto indagare l’impatto che una singola persona, peraltro asintomatica, può avere nei confronti dei nuovi contagi.

La donna era tornata di recente a casa, nella provincia di Heilongjiang, in Cina, dopo un viaggio negli Stati Uniti il ​​19 marzo.

Il caso

Il tutto ha inizio il 2 aprile quando un uomo viene ricoverato a causa di un ictus, ma i medici ignorano la sua positività al coronavirus.

Il paziente viene accompagnato dai suoi figli, forse anche loro positivi, e all’interno della struttura sanitaria vengono infettate in totale 28 persone.

In seguito l’uomo viene trasferito in un altro ospedale per effettuare la riabilitazione, dove contagia altre 20 persone.

Nello stesso periodo un altro uomo manifesta i sintomi del coronavirus, ma di un ceppo diverso.

Dalle indagini è poi emerso che i due uomini si conoscevano ed avevano partecipato ad una riunione insieme.

Solo dopo le autorità scoprono che una donna che abitava nel condominio del secondo uomo, si era messa in auto isolamento dopo essere rientrata dagli Usa.

La ricerca

La donna però non aveva mai avuto rapporti con il paziente, e proprio per questo motivo gli investigatori hanno dedotto che l’unico modo in cui sia potuto avvenire il contagio sia nell’ascensore del condominio.

“Riteniamo che A0, la donna proveniente dagli Stati Uniti, fosse una portatrice asintomatica e che B1.1, la figlia del Paziente B, fosse stata infettata dal contatto con le superfici dell’ascensore nell’edificio in cui vivevano entrambe”.

Si ipotizza che la figlia del secondo paziente abbia contratto il coronavirus toccando i pulsanti dell’ascensore utilizzato dalla donna di ritorno dagli Usa.

La figlia avrebbe poi infettato il padre, che a sua volta ha contagiato oltre settanta persone. (fonte SUN)