Negli Stati Uniti, una donna è stata fotografata mentre è in bagno. Un bambino è stato invece immortalato nel corridoio di casa mentre gioca. Le foto sono finite sul web a loro totale insaputa. Chi è stato lo spione? Si è scoperto poi che a scattare le foto è stato l’aspirapolvere Roomba, robot casalingo in grado di spiarti anche nei momenti più intimi. Per poi diffondere le immagini in Rete senza il tuo consenso. Roomba ha scattato le foto che poi sono diventate virali su Facebook e su altri social.

Il robottino che pulisce casa scatta foto a nostra insaputa

L’inquadratura è ovviamente dal basso e il caso è approdato sulle pagine di Mit Technology Review, magazine di informazione e approfondimenti sulla tecnologia del Massachusetts Institute of Technology- Mit si è chiesto se la nostra riservatezza è attualmente davvero garantita e se lo sarà anche in futuro a causa degli oggetti moderni che usiamo e che sono sempre più muniti di telecamere. Nel caso specifico si è chiesto chi sia a gestire queste immagini riprese dalle telecamerine e dove siano finite.

Chi elabora le immagini

Il modello di aspirapolvere finito nel mirino è prodotto dalla iRobot, uno tra i più celebri tra quelli in circolazione. La telecamera accoppiata a un led gli serve per analizzare la superficie da pulire e ad evitare gli ostacoli. Gli serve anche per programmare i percorsi da seguire per pulire pavimento e tappeti. Il robottino ha inquadrato anche una donna seduta sul water e un bambino di otto anni steso a pancia in giù nel corridoio mentre gioca. In Rete sono finite queste immagini con altre tra cui alcuni oggetti (mobili, suppellettili, una tv e anche un cagnolino). La macchina li ha inquadrati. A dare un nome poi agli oggetti sono stati alcuni alcuni addetti che, dopo aver scaricato le immagini le hanno rinominate per esercitare l’intelligenza artificiale. Ad inventare questo meccanismo è stata la start up Scale AI la cui tecnologia viene usata anche dai produttori di Roomba. Si tratta tuttavia di un modello sperimentale che non è ancora in commercio. Viene quindi usato solo per sviluppare le capacità di apprendimento di questi apparecchi. Sono quindi “robot di sviluppo speciali con modifiche hardware e software che non sono stati e non sono presenti sui prodotti finali iRobot”. Ad assicurarlo è stato il presidente e Ceo Colin Angle. Chi è stato ripreso era quindi consapevole di essere registrato e non ha quindi prestato molta cautela. Resta però da capire come siano poi finite in Rete le immagini.

I robottini domestici e gli oggetti dotati di telecamere ci spieranno?

La dichiarazione di Angle non è però bastata a spegnere il dibattito sul tema della privacy. I robottini domestici di ultima generazione ci spieranno? E a farlo saranno anche le telecamere installate anche su molti altri oggetti, dagli occhiali alle automobili? La nostra riservatezza è attualmente davvero garantita e lo sarà anche in futuro?