AstraZeneca, anche la Thailandia blocca temporaneamente la campagna di vaccinazione

A seguito dei presunti effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, la Thailandia ha deciso di rinviare la campagna di vaccinazione.

Dopo Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia anche il governo thailandese ha messo un temporaneo stop. L’OMS ha affermato che non c’è motivo di smettere di utilizzare le dosi del vaccino AstraZeneca in seguito all’allarme sui coaguli nel sangue.

La portavoce dell’OMS, Margaret Harris, è intervenuta dicendo ai giornalisti: “Sì, dovremmo continuare a usare il vaccino AstraZeneca. Non ci sono indicazioni per non iniettarlo”.

In Thailandia, il primo a vaccinarsi con AstraZeneca sarebbe dovuto essere il primo ministro Prayut Chan-O-Cha, ma sarà costretto ad attendere. Ad annunciare la scelta dettata da motivi precauzionali è stato Piyasakol Sakolsatayadorn, consigliere del comitato nazionale responsabile della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. “Il vaccino per thailandesi deve essere sicuro, non dobbiamo avere fretta”, ha affermato Piyasakol Sakolsatayadorn. Il mese scorso la Thailandia ha lanciato la campagna di vaccinazioni con il vaccino cinese Sinovac e gli operatori sanitari sono stati i primi a cui è stato somministrato.

La spedizione di Sinovac è arrivata con grande clamore all’aeroporto di Bangkok, con un funzionario dell’ambasciata cinese che ha sottolineato “le rafforzate relazioni tra Cina e Thailandia”. (Fonte: Daily Mail)