Astronauti sulla Luna, i 13 selezionati dalla NASA per tornare sulla Luna nel 2024 sono “della stessa stoffa” di Neil Armstrong ed Edwin “Buzz” Aldrin della missione Apollo, i primi a fare un allunaggio nel luglio 1969.

A sostenerlo è Andrew Chaikin, autore del libro “A Man on the Moon” scritto nel 1994. Racconta la storia dei 12 astronauti che hanno partecipato alle missioni Apollo dall’ottava alla 17°. E hanno messo piede sulla Luna. Inclusi quelli rimasti nella capsula in orbita lunare e gli ingegneri, l’equipaggio di supporto che hanno reso possibile la straordinaria avventura.

Andrew Chaikin: “I 13 astronauti NASA che torneranno sulla Luna nel 2024 condividono tratti dei grandi del passato”

Una nuova edizione di quest’opera, in due volumi e completa di decine di immagini sensazionali, è stata pubblicata dalla Folio Society.

Chaikin, giornalista scientifico statunitense, ha trascorso dieci anni a intervistare 23 dei 24 astronauti che sono sbarcati sulla luna. E ha spiegato al MailOnline che erano tutte persone molto diverse.

Ma condividevano tutti alcuni tratti, tra cui “intelligenza, coraggio, ingegno, desiderio di essere i migliori E, soprattutto, un ardente impegno a portare a termine la missione che gli era stata assegnata”.

Chaikin, che ha selezionato personalmente tutte le immagini della nuova edizione, sostiene che gli astronauti della missione Artemis, condividono gli stessi tratti.

“A Man on the Moon” è la storia della più grande impresa di esplorazione dell’umanità. Dal mortale incendio della capsula dell’Apollo 1. Al volo pionieristico dell’Apollo 8. “Al grande passo per l’umanità” di Neil Armstrong. Fino alla quasi catastrofe a bordo dell’Apollo 13.

Comprende anche le missioni successive spesso trascurate, che hanno visto scienziati e astronauti testare i limiti dell’esplorazione lunare. E fornire intuizioni geologiche che hanno rivoluzionato la nostra comprensione sia della luna che del nostro pianeta.

“Ciò che ho scoperto, dopo aver intervistato 23 dei 24 uomini, è stato quanto fossero interessanti le differenze”, ha detto Chaikin al MailOnline. “Jack Swigert è morto prima che iniziassi il libro”.

“Una coppia aveva poco interesse per l’esplorazione di per sé. Altri sono stati davvero presi dalla possibilità di esplorare un altro mondo e fare delle scoperte scientifiche.

Andrew Chaikin: “Le testimonianze degli astronauti che sono stati sulla Luna”

“Quando sono tornati, alcuni hanno affermato di non essere cambiati dall’esperienza di andare sulla luna, mentre altri hanno ammesso di essere rimasti colpiti, in modo lieve o significativo, dalla missione”.

Dal libro è stata tratta la miniserie del 1998 “From Earth to the Moon” prodotta da Ron Howard, Brian Grazer e Tom Hanks.

Ha aggiunto che è improbabile che i viaggi sulla Luna diventino presto comuni, per ora sarà dominio solo degli uomini e delle donne della NASA, dell’ESA e di altre agenzie spaziali internazionali, che faranno quel grande passo per tutta l’umanità.