Un doppio attentato esplosivo ha causato 10 morti e decine di feriti a Jolo, sull’isola di Sulu, nell’estremo sud delle Filippine. Lo fa sapere l’esercito.

Almeno dieci persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute in tarda mattinata lunedì (ora locale). Attentato nelle Filippine, avvenuto nella provincia meridionale di Sulu, nel capoluogo Jolo.

In base alle prime informazioni divulgate la prima esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 12 in una trafficata via della città, davanti a un negozio di generi alimentari. La seconda un’ora più tardi a circa 70 metri di distanza vicino a una chiesa.

Tra le vittime delle esplosioni ci sono principalmente soldati e agenti di polizia. L’isola è una roccaforte islamista stando alle autorità sul posto, e le forze di sicurezza locali sono da tempo impegnate nella lotta contro il gruppo Abu Sayyaf.

L’aeroambulanza esplosa lo scorso marzo.

A marzo un aereo utilizzato per assistenza medica è esploso in fase di decollo dall’aeroporto di Manila con destinazione Tokyo. Purtroppo nella sciagura sono morte otto persone, tra equipaggio, personale medico e un paziente che veniva trasportato. Morti un paziente di cittadinanza canadese, la sua compagna filippino-americana e sei cittadini filippini. Erano quattro membri dell’equipaggio, un medico e un infermiere.

Secondo i testimoni l’aereo si è trasformato in una palla di fuoco alla fine della pista, nel momento in cui si sarebbe dovuto staccare dal suolo. Era in partenza dall’aeroporto internazionale Ninoy Aquino di Manila e diretto all’aeroporto Haneda di Tokyo. (Fonte Ansa).