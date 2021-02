Attentato in Congo: ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere morti in un tentativo di rapimento

Luca Attanasio e un carabiniere sono morti in un attentato in Congo. Attanasio era l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo. Nell’attacco, avvenuto a Goma, è morto anche un carabiniere che era nel convoglio del diplomatico.

Aggiornamento ore 12.30.

L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio è stato colpito da spari durante l’attacco al convoglio Onu con il quale viaggiava ed è morto “in seguito alle ferite riportate”. Lo riferisce all’AFP un diplomatico di alto rango a Kinshasa.

L’attacco in Congo era un “tentativo di rapimento”. Lo rivelano i ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post. L’attacco è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) presso la cittadina di Kanyamahoro. Sono molti i gruppi armati che operano nella zona dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda, e spesso prendono di mira i ranger del parco, famoso per i gorilla di montagna.

Ambasciatore Luca Attanasio morto in attentato in Congo: il messaggio della Farnesina

“E’ con profondo dolore” che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. “L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo”.

Attentato in Congo: il carabiniere morto aveva 30 anni

Il carabiniere che ha perso la vita dell’attentato in Congo, e di cui ancora non è stato reso noto il nome, è un giovane di 30 anni che era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020. In Italia era di stanza presso un battaglione.

Attentato in Congo: le reazioni della politica italiana

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia del decesso dell’ambasciatore e del carabiniere mentre era al Consiglio per gli Affari Europei di Bruxelles. Ha manifestato immenso dolore per l’accaduto – secondo quanto si apprende – e interverrà ora al Cae esprimendo pubblicamente il suo cordoglio davanti ai colleghi Ue.

“Un pensiero alle famiglie dei due italiani”. Lo ha detto Matteo Salvini, intervistato su La 7 Gold, in merito all’attentato in Congo. “Una preghiera, è inutile aggiungere altro”.

“Gravissimo attentato a un convoglio ONU in Congo, a Goma, sono purtroppo rimasti uccisi sia il nostro Ambasciatore che un carabiniere. Il nostro cordoglio per loro e per le loro famiglie a cui va il nostro abbraccio. Sto per chiedere in aula che il Ministro Di Maio venga a riferire su questo terribile evento”. Così il deputato Pd Emanuele Fiano su Facebook.