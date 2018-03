ROMA – Kamilla Jones, 1 anno, è stata attaccata da un rottweiler che, dopo aver scavalcato il recinto di una casa, si è scagliato contro il passeggino dove era la piccola non lasciandole alcuna speranza di sopravvivenza. La mamma ha tentato di tutto per salvare la figlia, ma ogni sforzo si è dimostrato inutile.

“Hanno cercato instancabilmente di rianimarla all’Inverell District Hospital, in Australia – ha raccontato una testimone che si trovava in ospedale – Eravamo anche noi al pronto soccorso ed è stato straziante sentire le urla di disperazione dei genitori quando hanno capito che la piccola non ce l’aveva fatta”.

Sotto shock la famiglia e la comunità di Inverell. “Stavano passeggiando per strada – ha scritto su Facebook Ida Boney, la zia di Kamilla – Non ci sono parole per descrivere lo strazio di una madre che ha combattuto con ogni muscolo del suo corpo per salvare la figlia. La nostra famiglia ha perso un angelo a cui non è stato permesso di vivere la sua vita”.

Intanto alcuni amici hanno aperto una pagina su GoFundMe per aiutare i genitori a pagare le spese per il funerale: “Un bellissimo piccolo angelo ha aperto le sue ali troppo presto. Era una bambina amata da tutti e stiamo cercando di raccogliere fondi per aiutare la sua famiglia per il funerale. È una spesa inaspettata che la famiglia non avrebbe mai voluto sostenere e che al momento non riesce ad affrontare per difficoltà economiche. Puntiamo a raccogliere fondi per darle l’addio che si merita”.

La polizia sta indagando sulla morte di Kamilla, mentre il cane è stato preso in custodia dall’Inverell Shire Council, che nelle prossime ore deciderà se abbatterlo.

Come riporta il Telegraph, nel New South Wales, nel 2017 sono stati segnalati 3.430 attacchi di cani. In 310 casi gli attacchi sono stati contro bambini sotto i 16 anni.