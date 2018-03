SYDNEY – In Australia una donna si toglie l’attrezzatura di sicurezza e si suicida lanciandosi dalla Sydney Tower, durante la Skywalk, la cosiddetta passerella nel vuoto, a 300 mt circa sopra la città, di fronte ai turisti scioccati.

La donna, sembra di mezz’età, stava prendendo parte alla Skywalk della città, in cui si cammina sulla piattaforma di osservazione con il pavimento in vetro ma a un certo punto ha iniziato ad agitarsi, rimosso l’attrezzatura di sicurezza e minacciato di farsi del male.

Si è lanciata dalla piattaforma alla presenza di una ragazza e una coppia di anziani rimasti sotto shock.

La polizia, chiamata sul posto, non ha potuto far altro che recuperare il corpo della donna.