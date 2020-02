Australia, due aerei bimotori si scontrano in volo: quattro morti

ROMA – Due piccoli aerei bimotori si sono scontrati a Mangalore, Australia. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì (quindi nella notte tra martedì e mercoledì in Italia) a 120 chilometri da Melbourne, nello stato di Victoria, ha provocato quattro morti. Si tratta di tutte e quattro le persone che si trovavano a bordo dei due aerei. Al momento ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.

“Si ritiene – fa sapere la polizia in queste ore – che due aerei si siano scontrati a mezz’aria prima di schiantarsi”.

“Un aereo – racconta ancora la polizia cercando di ricostruire una prima dinamica dello scontro in volo – quasi certamente si è schiantato immediatamente, l’altro invece è precipitato a circa due chilometri più a nord dopo aver cercato un atterraggio di emergenza, entrambi sono rimasti seriamente danneggiati dallo scontro prima di schiantarsi con il terreno”.

Lo scontro frontale in volo ha coinvolto due piccoli aerei bimotori: un aereo bimotore Piper PA-44-180, registrato alla scuola di volo Moorabbin Aviation Services, e un bimotore Beechcraft D95A Travel Air , registrato presso un proprietario privato di Tyabb nella penisola di Mornington. Ora non resta che aspettare le prossime ore per avere più informazioni sulla dinamica dell’incidente.

Fonte: YouTube, Nine News Melbourne.