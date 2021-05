In Australia, il proprietario di un drone sostiene di avere la prova della presenza degli alieni nella Gold Coast. Nel gennaio del 2020, George Csere stava pilotando il suo drone nei pressi del bosco a Nerang, sulla Gold Coast, quando – secondo il suo racconto – un “oggetto delle dimensioni di un’auto” ha colpito il drone.

Dopo aver esaminato il filmato dell’incidente, Csere ha concluso che il suo drone, un DJI Mavic Pro, aveva avuto un incontro ravvicinato con quello che ritiene fosse un UFO. “Il drone era appena sopra la mia testa e ho sentito questo big bang, come se avesse colpito un muro”, ha detto a news.com.au. “Ho guardato il video e ho visto l’oggetto rotondo che si allontanava”.

Drone filma Ufo in Australia, video su YouTube ma scetticismo tra utenti

Ad agosto 2020, Csere ha pubblicato il video su YouTube ma dagli utenti è stato accolto con molto scetticismo. Nel video – che ha avuto oltre 5.000 visualizzazioni – ha spiegato che mentre stava pilotando da remoto il drone a 94 metri di altezza, in modalità sport, “è successo qualcosa di strano. E’ possibile vedere un oggetto delle dimensioni di un’auto”. “Sotto il punto in cui è stato individuato l’oggetto c’è una pozza d’acqua perfettamente rotonda, senza alghe, il che indica che è stato disturbato da qualcosa.

“Venti secondi dopo la visione dell’oggetto, si è verificato l’impatto con il drone ed è stato incredibilmente rumoroso. Ci sono due fotogrammi che mostrano che il drone ha ripreso qualcosa di curioso. Si vede un oggetto rotondo che si allontana velocemente”.

La maggior parte degli utenti che hanno commentato il video su YouTube erano convinti che il drone fosse finito sulla traiettoria di un uccello. Alcuni si sono schierati con Cesre, uno ha affermato che era “un fatto significativo”.

Roger Stankovic, direttore in Australia e Nuova Zelanda del Mutual UFO Network, un’organizzazione statunitense che ricerca gli avvistamenti UFO, ha spiegato che circa il 5-10% degli esperti in avvistamenti non sono “in grado di capire cosa stanno vedendo”.

Australia, avvistamento Ufo nel 1966 a Clayton

L’avvistamento UFO più famoso d’Australia è avvenuto nel 1966 a sud-est di Melbourne. Gli studenti della Westall High School di Clayton erano in gita quando nel cielo autunnale hanno rilevato un oggetto non identificato. Sembra che più di 200 persone abbiano assistito all’evento e che sospesi sopra gli alberi del cortile della scuola fossero presenti due dischi volanti, che in seguito sarebbero atterrati in un vicino prato recintato. Un paio di minuti dopo, gli UFO si sarebbero allontanati senza lasciare tracce della loro visita terrestre.