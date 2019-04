ROMA – Aleisha Tracy, australiana di 33 anni, è morta per un malore improvviso mentre era a bordo di un aereo, un volo della Qantas Airlines da Los Angeles a Melbourne.

Vani i tentativi effettuati dal personale di bordo e da due medici: quando l’aereo, dopo 16 ore di volo, è atterrato sulla pista, i paramedici hanno constatato il decesso della Tracy. Prima di salire a bordo del QF94 sembra che fosse “piena di vita e in salute”, felice di trasferirsi nella nuova casa, dicono gli amici sconvolti e che non hanno idea di come sia potuto accadere il dramma. Una tragedia che ha sconvolto i passeggeri a bordo che hanno condiviso sui social:”Una persona è morta sul mio volo di ritorno. E’ davvero triste!”, ha scritto un utente.

E’ in corso un’indagine e sarà effettuata un’autopsia per chiarire le cause della morte improvvisa. Nei giorni precedenti al tragico volo, Tracy su Instagram aveva postato le foto della sua vacanza negli USA e, tra le altre, anche quella della carta d’imbarco della Qantas.