Australia, la nonna non gli cucina il riso: il nipote la accoltella e poi uccide il nonno (foto Ansa)

ROMA – La nonna non gli cucina il riso per il cena e il nipote prima accoltella lei e poi uccide il nonno. Siamo in Australia. Qui un 22enne, tal Austin Smith ha ucciso suo nonno, Stan Broadwood, 82 anni.

Tutto è avvenuto nella loro casa a McLaren Vale, a circa 33 chilometri a sud del centro di Adelaide.

Andiamo con ordine.

La nonna di Austin, Marie, stava preparando la cena quando il nipote le ha chiesto il riso. Quando la nonna ha fatto notare che stava preparando altro allora il nipote è più o meno andato fuori di testa.

Forse anche qualcosa di più di fuori di festa. Il ragazzo ha prima pugnalato la nonna alla spalla e poi si è avventato contro il nonno.

La nonna, per fortuna, malgrado le ferite si è salvata.

Per il nonno invece non c’è stato molto da fare.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto ormai era troppo tardi.

Australia, accoltella e uccide il nonno. Le parole dei familiari

I familiari hanno riferito a 7NEWS che il 22enne aveva alle spalle, nonostante la giovane età, una lunga storia di malattie mentali.

In un comunicato diffuso dalla polizia, hanno dichiarato di essere addolorati e sotto choc per quanto successo:

“Stan era un marito, un padre, un nonno e un amico amorevole e mancherà molto a tutti quelli che lo conoscevano”.

Arrestato, ora Austin è accusato di omicidio e tentato omicidio.

A ottobre il caso arriverà in Tribunale.

La nonna, invece, è ancora ricoverata in condizioni gravi. (Fonte: ABC News).