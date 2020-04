SYDNEY – Quattro poliziotti australiani sono morti in un drammatico incidente stradale mentre erano in servizio di pattuglia lungo un’autostrada senza pedaggio nei pressi di Melbourne.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 22 aprile.

Gli agenti avevano fermato per eccesso di velocità un’ auto e stavano effettuando i controlli a bordo strada quando un camion li ha improvvisamente travolti uccidendoli sul posto.

Inutili sono stati i successivi soccorsi medici intervenuti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i primi due agenti che avevano fermato una Porsche avevano deciso di sequestrare il veicolo per varie irregolarità e avevano chiesto ad altri due colleghi di assisterli.

Poco dopo l’arrivo della seconda pattuglia, il camion, per motivi tutti da stabilire, ha sbandato e ha travolto l’intero gruppo fermo sulla corsia di emergenza, concludendo la sua corsa contro la vettura sportiva che è stata completamente distrutta.

L’autista della Porsche, miracolosamente illeso, è invece fuggito a piedi ed è ancora libero ma ricercato.

Il camionista è stato trasportato in ospedale per un malore ma non è chiaro se il malessere sia stata la causa dello schianto o la sua conseguenza .

L’uomo sarà sottoposto al test per droghe e alcol ma al momento non ha potuto chiarire le cause dell’incidente.

“Al momento non è in grado di aiutarci con le prime indagini sull’accaduto” ha confermato una fonte della polizia australiana. (fonte THE GUARDIAN)