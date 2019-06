SYDNEY – Due Dacelo o kookaburra, splendidi uccelli australiani, mentre si stavano accoppiando in cima a un palo della luce a Perth, in Australia, hanno provocato un black-out in più di 1.000 case, secondo quanto riportato da WAToday, poi risolto nel giro di un’ora e mezza.

Decisamente brutta la sorte per i due kookaburra, chiamato anche l’asino che ride perché emette un suono simile a un raglio, che amoreggiavano in cima al palo: un passo falso li ha messi in contatto con l’infrastruttura elettrica e sono morti folgorati.

I loro corpi sono stati trovati l’uno accanto all’altro sotto il palo. Un testimone che ha assistito all’episodio ha riferito che c’erano stati “due grandi lampi blu” e forti scoppi. (Fonte: Daily Mail)