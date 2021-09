Autobus precipita in un burrone in Perù, 32 morti e molti feriti. Incidente causato dall’alta velocità (foto ANSA)

Tragedia in Perù dove un autobus è precipitato in un burrone. L’incidente, dove hanno perso la vita 32 persone, è avvenuto al chilometro 72 dell’autostrada che collega Huanuco a Lima, all’altezza della località di Matucana. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 4 locali di ieri, 31 agosto.

Autobus precipita in un burrone, dramma in Perù

Sulle cause dell’incidente, il comandante della polizia locale, il colonnello Manuel Lozada Morales, ha fatto sapere che è in corso una inchiesta, ed ha aggiunto che secondo i primi elementi a disposizione, l’autobus (della compagnia peruviana Leon Express) ha prima urtato il fianco di una collina ed è poi precipitato per 200 metri in un burrone, fermandosi a pochi metri dal letto del fiume Rimac. All’origine del disastro, ha infine detto l’ufficiale, potrebbe esservi stato un colpo di sonno dell’autista.

Incidente autobus in Perù, aperta una inchiesta

Secondo alcune testimonianze di sopravvissuti – ci sono una ventina di feriti -, l’incidente sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità al momento di affrontare una difficile curva. Il conducente è deceduto nel violento impatto, mentre il secondo autista, sopravvissuto allo schianto, è sotto la custodia delle autorità che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.