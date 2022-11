Baba Vanga e le profezie apocalittiche per il 2023: dal cambiamento dell’orbita terreste alle armi biologiche (foto ANSA)

Cosa ci aspetta nel 2023 secondo Baba Vanga, la famosa veggente bulgara? Sono ben 5 le profezie per il 2023 annunciate dalla cosiddetta “Nostradamus dei Balcani”, due delle quali decisamente catastrofiche e irreversibili.

Baba Vanga e le profezie 2023: atomica, tempesta solare, radiazioni

Le previsioni di Baba Vanga per l’anno che verrà sono in tutto cinque. Tra queste il cambiamento dell’orbita della terra. A cosa si riferisca non è specificato, però se dovesse essere l’orbita terrestre a quel punto le conseguenze potrebbero essere delle più gravi. Ad esempio le temperature sempre più elevate con lo scioglimento dei ghiacci e dunque un caos totale.

Un’altra previsione sempre attribuita alla veggente è quella della tempesta solare. Un evento che sarebbe di dimensioni mai viste prima. Le tempeste solari sono infatti esplosioni di energia del sole che inviano cariche elettriche, campi magnetici e radiazioni verso la Terra. Possono essere potenti quanto miliardi di bombe nucleari.

Le profezie di Baba Vanga per il 2023

• L’orbita terrestre è destinata a un cambiamento e per molti è stato interpretato come l’arrivo imminente di esplosioni nucleari;

• Nuove scoperte scientifiche porteranno alla creazione di bambini in laboratorio e i genitori del futuro potranno scegliere le caratteristiche dei propri figli: dal colore della pelle al patrimonio genetico;

• Una tempesta solare senza precedenti che potrebbe portare al blocco delle telecomunicazioni e ad un blackout generale.

• Nel 2023 potrebbero anche arrivare gli alieni “coprendo d’oscurità” la Terra;

• Per completare lo scenario apocalittico non potevano di certo mancare le armi biologiche.