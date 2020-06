Cade in un pozzo per sfuggire ad un cane: 29enne salvato dopo una settimana (foto BBC)

ROMA – Un 29enne inglese, per sfuggire a un cane che lo stava inseguendo, è caduto in un pozzo ai margini del bosco dove nessuno si è accorto di lui per quasi una settimana.

Jacob Roberts è rimasto dentro il pozzo per sei giorni prima che qualcuno udisse le sue urla e lanciasse l’allarme alle autorità locali.

La vicenda è avvenuta nei pressi del villaggio di Pecatu, a Bali, in Indonesia, dove infine sono giunti i soccorsi e lo hanno tirato fuori, non senza difficoltà.

Il pozzo era quasi asciutto e il 29enne, nella caduta, si è rotto una gamba e non è riuscito a risalire le pareti della buca, profonda oltre quattro metri.

La poca acqua che si trovava nel pozzo ha però tenuto in vita Jacob.

Il giovane è rimasto in queste condizioni per quasi una settimana fino a quando le sue richieste di aiuto sono state udite da un residente locale.

Quest’ultimo stava cercando cibo per il suo bestiame in zona quando ha sentito le urla dell’uomo e ha avvisato le autorità locali che sono accorse.

“Sembrava denutrito ed era ferito” ha spiegato il capo della polizia locale.

Gli uomini dell’agenzia locale di ricerca e salvataggio si sono dovuti bardare con tute e visiere protettive per le norme anticovid prima di intervenire.

In tre si sono calati nel pozzo con una barella e, dopo aver immobilizzato il paziente, lo hanno tirato fuori e portato in ospedale per le cure necessarie. (fonte FANPAGE, BBC)