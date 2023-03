Da Leopoli a Kiev la guerra non ha spento la voglia dei giovani di godersi ciò che resta della vita prebellica. La scena musicale underground sta esplodendo, con il rock e la techno che spopolano nei club underground, dove è possibile rifugiarsi anche oltre il coprifuoco delle 23. Chi cammina in strada o guida dopo questo orario rischia l’arresto. Un club dove si balla e si ascolta musica è un faro in tempi di guerra. Questo lo scenario che descrive Nils Adler, giornalista di Al Jazeera, in un suo recente articolo per la testata dell’emittente televisiva qatarina.

L’inviato ha fatto un tour tra club e bar della nightlife ucraina, che attualmente si mostra più vivace che mai. La musica è diventata per migliaia di persone il punto di sfogo, una via di fuga dalla realtà. Qualcosa di simile a ciò che accade in città come Ramallah, in Palestina, e per contrasto, nell’israeliana Tel Aviv, ogniqualvolta soffi il tempo di guerra tra i due popoli. La paura della morte spinge all’attaccamento alla vita e a quanto di positivo offre.

Lingua russa bandita e artisti locali che scalano le classifiche. La nuova musica ucraina

Molti artisti che prima usavano la lingua russa ora utilizzano solo l’ucraino. Chi scrive è concentrato su temi come il patrimonio storico ucraino e l’identità nazionale, così come la libertà e la democrazia. Nella classifica Spotify i cantanti stranieri sono diventati l’eccezione. Prima della guerra, avrebbero conquistato i posti più alti. “Ci sono più voci ucraine nella musica, è più patriottica“, dice Andrei Savinykh, un dj di 36 anni, che a Kiev conoscono come DJ Superelite (in alto nella foto).

“Se ascolti attentamente, puoi sentire la guerra”, aggiunge, spiegando che spesso a salire sul palco sono uomini che arrivano direttamente dal fronte. “È completamente diverso esibirsi ora rispetto a prima della guerra. Ora ci si sente più freschi. La gente balla come se non ci fosse un domani“. Il conflitto ha unito le persone, che oggi “si sentono più vicine l’una all’altra”.

“Prima della guerra i giovani non apprezzavano la musica allo stesso modo”, sottolinea Boghdan Sulanov, vocalist del gruppo rock heavy metal YAD. “La nostra band canta sempre dei nostri problemi e in questo momento vogliamo sopravvivere. Tutti abbiamo bisogno di lavorare, ma abbiamo anche bisogno di energia e questa può venire dalla musica!”, specifica. Il locale di Leopoli in cui il gruppo si esibisce è stato usato come rifugio antiaereo nelle prime settimane della guerra, ma dopo il 1 aprile 2022, ha iniziato a ospitare regolarmente eventi musicali. Molte delle band che vi si esibiscono donano poi i profitti all’esercito ucraino.

L’industria musicale ucraina in tempo di guerra ha “creato una nuova generazione di talenti (…) Ieri ho visto esibirsi un DJ che aveva solo 20 anni, ma sembrava esperto quanto me”, commenta Savinykh. “La musica underground è più importante perché gli artisti fanno solo quello che vogliono, quello che sentono”, dice. “È più vera ed è ciò di cui le persone hanno bisogno adesso”. Così, tra un coprifuoco e l’altro, si sopravvive, in attesa della fine di un conflitto su cui si giovano, anche, gli equilibri mondiali.